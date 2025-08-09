Doc – Nelle tue mani, la celebre serie tv italiana ispirata alla vicenda del medico cremonese Pierdante Piccioni, si prepara a conquistare anche il pubblico turco.

Secondo quanto riportato dalla rivista turca Glory Magazines attraverso un post pubblicato su X a inizio agosto, la serie sarà adattata in una versione locale e trasmessa sulla piattaforma NOW TV. Si tratterebbe quindi di un remake appositamente creato per le Turchia.

Interpellato, il dottor Piccioni racconta di non avere conferme ufficiali ma ricorda che Doc è già sbarcato in Slovenia, in Repubblica Ceca, in Russia, in Grecia e negli Stati Uniti, oltre che in Messico dove lui stesso ha fatto da consulente.

Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul cast, sulle riprese o sulla data di messa in onda. L’adattamento confermerebbe l’ampia popolarità internazionale del medical drama italiano.

La fiction racconta la straordinaria storia del dottor Pierdante Piccioni, originario di Levata di Grontardo, che dopo un incidente perse la memoria di 12 anni della propria vita. Doc – Nelle tue mani si conferma dunque come una delle serie italiane di maggior successo anche fuori dai confini nazionali.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata