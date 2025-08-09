Ultime News

9 Ago 2025 Reggiana-Cremo 0-0: finisce
senza gol l'ultimo test amichevole
9 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Le vele"
9 Ago 2025 Nuovo murales lungo la tangenziale
Omaggio a Falcone e Borsellino
9 Ago 2025 Serata al Ponchielli per
il Rotary Club Soresina
9 Ago 2025 Canonizzazione di Carlo Acutis:
una messa solenne a Cremona
‘Ndrangheta, arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone

(Adnkronos) – Arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone. Era stato colpito da ‘Red Notice’ Interpol, in quanto ricercato per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con le aggravanti connesse a due distinti tentativi di importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica.  

A carico di Starnone è stata già emessa una sentenza di condanna a 5 anni e mezzo per reati di droga. L’uomo è stato catturato mentre si trovava in un appartamento nel quartiere residenziale di Cali, capoluogo del dipartimento Valle del Cauca. 

 

