Da qualche giorno un nuovo murales lungo la tangenziale di Cremona sta catturando l’attenzione di diversi automobilisti e passanti. Nel grosso parcheggio di fronte al piazzale Tamoil, la facciata accanto al neonato centro sicurezza Altair Security Spa ha iniziato a prendere vita.

Apparso a inizio agosto, l’affresco raffigura i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nell’iconica posa che li vede conversare fianco a fianco: un omaggio ai 25 anni dalla loro scomparsa. Sullo sfondo grigio spicca anche una piccola immagine del Duomo di Cremona, un riferimento al territorio.

L’idea è nata da Altair Security – che da una scritta avrebbe poi richiesto una grande opera artistica – e porta la firma di un solo autore: Marcello Roveda, in arte Hello Marte, artista murale eclettico di Graffiti Art riconosciuto in Italia e all’estero.

Ancora nessuna conferma ufficiale sul significato dell’opera, ma la posizione, proprio su una delle facciate della nuova attività che si è da poco insediata lungo la tangenziale, suggerisce un legame con il tema della sicurezza. Nelle prossime settimane compariranno nuove scene dedicate al centro di Cremona: “Non mi piace decidere subito cosa raffigurare nelle mie opere, preferisco essere ispirato sul momento. Infatti, non so ancora cosa andrò a rappresentare su questa parete per completarla. Sarà una sorpresa“, dichiara l’artista.

Un lavoro ancora in via di sviluppo, il cui vero messaggio forse emergerà solo con l’ultima pennellata. “Credo che dietro a ogni immagine ci debba essere un messaggio che deve essere compreso con il tempo, un po’ come un rebus”, conclude Marte.

Lucia Mazzolari

