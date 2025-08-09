Serata ricca di emozioni per il Rotary Club di Soresina che si è ritrovato nel prestigioso Teatro Ponchielli di Cremona, mantenendo così la tradizione che vuole la cultura e il patrimonio artistico al centro della prima conviviale del nuovo anno rotariano.

La Presidente Maria Cristina Zampieri ha guidato l’appuntamento accogliendo i soci e i loro ospiti nell’elegante foyer. Presente, fra gli altri, il neo sovrintendente Andrea Nocerino. Altre significative presenze hanno impreziosito la serata, a partire dal Prof. Rodolfo Bona, Assessore alla cultura del Comune di Cremona, in rappresentanza del Sindaco Andrea Virgilio, Roberto Dall’Olmo Assistente del Governatore che si è complimentato con la neo Presidente per l’iniziativa che vede il Rotary Soresina, primo fra i Club, partecipare attivamente al rinnovo del Teatro con l’acquisto di tre poltrone storiche della platea.

La serata, dopo gli iniziali saluti di rito, si è concentrata su una visita al teatro, che ha permesso di compiere un viaggio nell’affascinante mondo di uno dei principali poli culturali della città di Cremona, rivivendo la storia del Ponchielli, scoprendone aneddoti e curiosità e visitando, oltre ai consueti spazi da tutti conosciuti, anche luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico o riservati agli artisti.

Oltre alla platea, in fase di rinnovo nelle poltrone, e i vari ordini di palchi, gli ospiti sono stati accompagnati anche nell’elegante ridotto per poi visitare i camerini, calcare il palcoscenico e salire sino al graticcio per apprezzare le dotazioni tecniche e da lì giungere nel sottotetto che ospita l’orologio e la sommità del maestoso lampadario centrale della sala.

Il sovrintendente Nocerino si è complimentato con la neo presidente e si è detto entusiasta per la buona riuscita di un appuntamento che ha saputo mettere in primo piano il teatro di Cremona. Dal canto suo, la presidente Zampieri ha ricordato quanto il Rotary Soresina sia da sempre sensibile ai temi culturali, impegnandosi costantemente con specifici services.

La serata si è conclusa con un aperitivo servito nel foyer che è stato anche l’occasione per uno scambio di auguri per le vacanze estive, in attesa di ripartire a settembre con le nuove attività promosse dal club soresinese.

