9 Ago 2025 Reggiana-Cremo 0-0: finisce
senza gol l'ultimo test amichevole
9 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Le vele"
9 Ago 2025 Nuovo murales lungo la tangenziale
Omaggio a Falcone e Borsellino
9 Ago 2025 Serata al Ponchielli per
il Rotary Club Soresina
9 Ago 2025 Canonizzazione di Carlo Acutis:
una messa solenne a Cremona
Sinner-Galan, oggi l’esordio dell’azzurro a Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) – A Cincinnati è il giorno di Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 agosto, il fuoriclasse azzurro torna in campo nel secondo turno del Masters 1000 americano. Il primo ostacolo per il numero uno del ranking, campione in carica, sarà Daniel Elahi Galan. Il colombiano, numero 134 del ranking Atp, ha eliminato il ceco Vit Kopriva nel turno precedente. 

Il vincente della sfida tra Sinner e Galan sfiderà, al terzo turno del torneo, uno tra l’argentino Sebastian Baez e il canadese Gabriel Diallo. 

 

