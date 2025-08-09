Sinner-Galan, oggi l’esordio dell’azzurro a Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) – A Cincinnati è il giorno di Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 agosto, il fuoriclasse azzurro torna in campo nel secondo turno del Masters 1000 americano. Il primo ostacolo per il numero uno del ranking, campione in carica, sarà Daniel Elahi Galan. Il colombiano, numero 134 del ranking Atp, ha eliminato il ceco Vit Kopriva nel turno precedente.

Il vincente della sfida tra Sinner e Galan sfiderà, al terzo turno del torneo, uno tra l’argentino Sebastian Baez e il canadese Gabriel Diallo.