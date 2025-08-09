Cremona si è accesa venerdì sera con il debutto del Cremona Show, la nuova rassegna musicale estiva ospitata al Parco di Porta Mosa. Sul palco, per la serata inaugurale, una leggenda della musica italiana: i Dik Dik, capaci di far viaggiare il pubblico tra melodie intramontabili e storie di vita.

Alle 21:15 in punto, ecco il primo abbraccio con la folla: Uno in più, quasi un brindisi collettivo per ringraziare chi, in sessant’anni, ha seguito, amato e cantato con la band. Poi via con Dolce di giorno, portata in scena con armonica, chitarre, batteria e l’inconfondibile organo Hammond, per un avvio dal sapore rock’n’roll.

Reduce da una tappa a Ovindoli e già pronta a ripartire per Osimo (Ancona), la formazione – Lallo alla voce, Pietruccio Montalbetti alla chitarra e voce narrante, Mauro Gazzola alle tastiere e Gaetano Rubino alla batteria – ha intrecciato canzoni e aneddoti. Con Sognando California hanno scherzosamente ammesso: “Abbiamo suonato ovunque… ma mai in California!”.

Sul palco non soltanto musica ma anche storia: dal primo uomo sulla Luna alla missione Apollo 13 (Help me!), fino ai ricordi di tour all’estero e di emigrati che, pur lontani, continuano a chiamare l’Italia “il più bel paese del mondo”. Commozione con Volando e il ricordo di Emilio “Pepe” Salvaderi, scomparso nel 2020.

C’è spazio anche per il presente: il nuovo progetto nato in piena pandemia, l’ultimo Sanremo con i Camaleonti e Vandelli, e i successi evergreen come Il primo giorno di primavera e Il treno corre e va (Storia di periferia). Gran finale con Viaggio di un poeta, Senza luce e un pot-pourri di hit internazionali, prima della chiusura corale sulle note de L’isola di Wight, cantata a squarciagola anche dal pubblico.

Il Cremona Show prosegue sabato con la Trap Edition, ospiti Bello Figo, Chicco DJ, DJ Skinny e numerosi artisti emergenti. Chiusura domenica con i Gem Boy. Apertura casse dalle ore 18, ingresso con consumazione, prevendite su Liveticket.

