Una serata di grande musica e intensa partecipazione quella di venerdì nel Cortile Federico II di Cremona, che ha ospitato il Gran Galà Lirico del Cremona Summer Festival 2025. Protagonista assoluta della serata è stata la Miskolc Symphony Orchestra, una delle formazioni più prestigiose dell’Europa centrale, arrivata direttamente dall’Ungheria per regalare al pubblico cremonese un viaggio emozionante tra le più celebri pagine del repertorio operistico.

Accompagnati dall’orchestra si sono esibiti tre solisti d’eccezione: il soprano Nurdan Kucukekmekci, il tenore Walter Fraccaro e il baritono Jonghwan Lee. Le loro interpretazioni hanno dato vita ad alcune delle arie e dei duetti più amati di Verdi, Puccini, Cilea, Bizet, Giordano, Bellini e altri grandi compositori, in un perfetto equilibrio tra virtuosismo vocale ed espressività orchestrale.

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia, rappresenta uno degli appuntamenti di punta del festival estivo (che ormai prosegue da diverse settimane) e conferma il successo di un progetto che unisce musica, cultura e internazionalità.

“Siamo orgogliosi come Confartigianato Imprese Cremona – ha dichiarato Stefano Trabucchi, presidente dell’associazione – di rinnovare anche quest’anno un appuntamento ormai atteso e consolidato per la città di Cremona, che porta la grande lirica in un contesto di condivisione e bellezza. Ogni edizione ci sorprende ed emoziona per la straordinaria partecipazione di pubblico, segno di quanto ci sia desiderio di vivere momenti di cultura autentica. Un ringraziamento sentito va alla Camera di Commercio e al Comune di Cremona per il loro costante sostegno”.

Il concerto si inserisce nel programma del Cremona Summer Festival, un progetto che promuove il dialogo tra culture attraverso la musica e coinvolge numerosi enti del territorio, tra cui la Scuola Internazionale di Liuteria, la Fondazione Museo del Violino, il Touring Club Italiano – Sezione di Cremona, Confartigianato, la Cremona International Music Academy e molte altre realtà locali.

