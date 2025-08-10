Ultime News

Atalanta-Opatija: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Nuova amichevole per l’Atalanta. La squadra bergamasca scende in campo oggi, domenica 10 agosto, contro l’Opatija, formazione croata di seconda serie, a meno di un giorno di distanza dalla sfida con il Colonia di ieri. Juric continua quindi senza sosta la propria preparazione in vista dell’inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto. 

 

La sfida tra Atalanta e Opatija è in programmaoggi, domenica 10 agosto, alle ore 10.30. Ecco la probabile formazione della Dea: 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Juric 

 

Atalanta-Opatija non sarà trasmessa in diretta televisiva da nessuna emittente. Il match però si potrà seguire live in streaming sul canale YouTube del club bergamasco. 

 

 

