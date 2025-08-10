Israele, famiglie ostaggi contro occupazione Gaza: sciopero generale tra 7 giorni

(Adnkronos) – I familiari degli ostaggi, dei militari caduti e delle vittime degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, hanno indetto uno sciopero generale in Israele per domenica prossima per chiedere la fine della guerra e contro il piano del governo di occupare Gaza City. “Domenica prossima prenderemo una pausa per dire, ‘basta, fermate la guerra, restituite gli ostaggi. E’ nelle vostre mani”, ha affermato in una conferenza stampa a Tel Aviv Reut Recht-Edri, la madre di Ido Edri, ucciso da Hamas al festival Nova.

E familiari degli ostaggi sequestrati da Hamas prenderanno intanto parte questo pomeriggio a una manifestazione di protesta a Londra che si concluderà a Downing Street per sollecitare il rilascio di chi è ancora nelle mani di Hamas, vale a dire per chiedere al Premier britannico, Keir Starmer, di dare la priorità al rilascio degli ostaggi prima di riconoscere lo Stato palestinese. A organizzare la ‘Marcia nazionale per gli ostaggi’ sono stati Stop the Hate Uk e diverse organizzazioni ebraiche.

Fra i partecipanti ci sarà Noga Guttman, la cugina del 24enne Evyatar David, di cui la scorsa settimana è stato diffuso un video, immagini riprese in un tunnel buio di Gaza in cui lo si vede scheletrico, e i familiari di Avinatan Or, rapito al festival Nova con la fidanzata Noa Argamani.

Crescono intanto le pressioni sul governo degli esponenti dell’estrema destra in Israele. Il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, avrebbe nuovamente minacciato di far cadere il governo e portare il Paese a elezioni anticipate durante la riunione della notte di giovedì in cui è stata decisa la nuova operazione militare per occupare Gaza City. “Per quel che mi riguarda, possiamo fermare ogni cosa e lasciare agli elettori decidere”, aveva detto. Ieri sera, ha poi dichiarato di “aver perso fiducia nella capacità del Premier e della sua reale volontà di portare l’Idf a una vittoria decisiva”.

Il ministro per la sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha poi anticipato la sua intenzione di chiedere al Premier di attuare “immediatamente” misure per “far cadere l’Anp”, “in risposta alle fantasie di Abu Mazen su uno stato palestinese”. “E’ possibile arrivare alla vittoria. Voglio tutta Gaza, il trasferimento della sua popolazione e la colonizzazione”, ha aggiunto Ben Gvir.

Altre cinque persone sarebbero intanto morte di fame nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, fra cui due bambini, rende noto il ministero della Salute della regione, citando fonti ospedaliere. In totale, dall’inizio della guerra, i morti di fame nella Striscia sono stati 217, fra cui 100 bambini.

Nell’ultima settimana sono entrati nella Striscia di Gaza più di 1.310 camion con aiuti, in larga misura cibo, ha intanto reso noto l’Idf, precisando che l’agenzia predisposta “continuerà a facilitare gli aiuti umanitari a Gaza per i civili, non per Hamas”.

Non è chiaro tuttavia quanti di questi aiuti siano stati effettivamente distribuiti alla popolazione stremata della regione. L’Onu valuta che siano necessari dai 500 ai 600 camion di aiuti al giorno per sfamare e curare gli oltre due milioni di abitanti di Gaza.