10 Ago 2025 In Fondazione Brunenghi la camera
ardente di Antonio Cappellini
10 Ago 2025 Soresina punta sulle scuole:
lavori ad elementari e medie
10 Ago 2025 La notte delle stelle cadenti
Due iniziative a Cremona
10 Ago 2025 Domenica da bollino rosso sulle
strade. Primi rientri in serata
10 Ago 2025 Città chiusa per ferie, tante vetrine
spente. Ma qualche bella sorpresa
Lucca, ultraleggero precipita in campo a Forte dei Marmi: un ferito

(Adnkronos) – Un aereo ultraleggero è precipitato in un campo a Forte dei Marmi, nei pressi dell’Autostrada A12. A bordo un italiano, di 47 anni, unico occupante del velivolo, che ha riportato varie escoriazioni ed è stato portato, comunque in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Sul posto l’automedica di Querceta, un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, i Vigili del Fuoco, la Polizia e la Società autostrade. 

