Musetti e Cobolli eliminati a Cincinnati, ma si divertono insieme

Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, eliminati ma… felici. I due tennisti azzurri sono stati battuti all’esordio del Masters 1000 di Cincinnati, rispettivamente da Terence Atmane e Benjamin Bonzi, ma non hanno perso il sorriso. A poche ore dalle proprie partite infatti si sono concessi un po’ di relax in un parco divertimenti negli Stati Uniti, un modo per dimenticare la disfatta del campo. 

Nel video, pubblicato nelle storie Instagram di Cobolli, Flavio e Musetti vengono ripresi mentre aspettano di schiena l’arrivo di un’onda pronta a travolgerli. Detto, fatto. I due escono completamente zuppi e scoppiano a ridere, abbracciandosi. Il modo migliore per reagire alla delusione e preparare gli US Open 2025, ultimo Slam dell’anno. 

 

