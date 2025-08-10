La Messa dell’Arrivederci nella Basilica del Rosario ha concluso sabato il tradizionale pellegrinaggio agostano promosso dall’Unitalsi lombarda al santuario mariano di Lourdes, che anche quest’anno ha registrato notevole partecipazione: 240 persone tra fedeli, volontari, medici e sacerdoti, con una settantina di cremonesi inclusi alcuni ospiti della Fondazione Redentore di Castelverde e di Fondazione Sospiro.

L’associazione, fondata sul territorio nazionale agli inizi del Novecento, rinnova così la sua attenzione verso gli ammalati e i diversamente abili, attività assistenziale per la quale coinvolge anche i giovani degli oratori.

La delegazione lombarda è arrivata in Francia martedì e nell’arco della settimana ha vissuto esperienze di fede intense come il gesto dell’acqua alle piscine, la processione aux flambeaux, il passaggio alla Grotta.

Non sono mancati spunti di riflessione sul tema giubilare della speranza, riguardo al quale il santuario ha allestito un apposito percorso meditativo; speranza espressa anche nell’incontro con gli altri pellegrini e nella preghiera.

Domenica mattina i gruppi delle diverse diocesi sono rientrati nelle rispettive città, portando da Lourdes un bagaglio di ricordi ed emozioni.

Il servizio di Federica Priori

