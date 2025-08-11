La notizia era già nell’aria e ora è arrivata l’ufficialità. La Cremonese, infatti, ha comunicato di aver acquisito dal Milan le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Verona l’8 febbraio 2003, Terracciano cresce nella città scaligera anche a livello sportivo vivendo una lunga trafila nel settore giovanile dell’Hellas. Con la prima squadra gialloblu raccoglie diverse convocazioni da giovanissimo, fino a debuttare in Coppa Italia e Serie A nella stagione 2021-2022. Da lì si ritaglia sempre più spazio tra le fila dei veronesi, giocando 41 partite in tutte le competizioni e ricevendo la chiamata del Milan nel gennaio del 2024: oltre a scendere in campo nel massimo campionato, con i rossoneri debutta in Champions ed Europa League. Nei primi anni di carriera ha sempre mostrato grande duttilità, agendo sia da difensore che da centrocampista.

Il comunicato ufficiale della Cremonese si chiude così: “Benvenuto in grigiorosso, Filippo!”.

© Riproduzione riservata