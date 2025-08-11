Ultime News

Ferragosto: chi parte all'ultimo
Ecco cosa faranno i cremonesi

Il servizio di Andrea Colla

Tra i climi più miti della montagna fino alle affollatissime spiagge, nel Belpaese e non solo, ma sempre con una prerogativa: trascorrere una giornata di relax, se possibile in buona compagnia.

Mancano ormai pochi giorni a Ferragosto e anche fra i cremonesi fervono i preparativi. In tanti infatti coloro che, approfittando anche del “ponte” del prossimo weekend e per tentare di sfuggire alla calura di questo torrido agosto italiano, valigie alla mano sono pronti a mettersi in viaggio verso le destinazioni più disparate.

Verso l’estero ma non solo: non manca infatti chi resterà in Italia, in qualche meta turistica oppure più semplice all’ombra del Torrazzo; magari, con una bella grigliata in famiglia o con gli amici.

