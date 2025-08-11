Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proniamo il racconto di Nicoletta Begatti. Qui trovate tutti i racconti.

Doveva essere il giorno più bello della sua vita. Si era dibattuto a lungo per capire se fosse la scelta giusta. Giada era di fianco a lui sull’altare, bellissima nel suo lungo abito bianco; ah no, non era bianco, era color avorio, come lei aveva precisato.

Ma era la scelta giusta? Sicuramente la più scontata: si conoscevano dalle elementari, sempre inseparabili, sempre affiatati, l’università e le esperienze all’estero. Ora che entrambi si stavano preparando per rilevare lo studio notarile della famiglia di Giada, il matrimonio era l’elemento mancante. Però, in fondo, forse quella non era la decisione giusta. Aveva iniziato a pensare alla ragazza incontrata l’anno prima durante gli incontri sulle vittime di maltrattamenti famigliari ai quali Marco partecipava da quando, da adolescente, suo padre era stato condannato per le percosse inflittegli.

