Una valida alternativa all’università per proseguire gli studi dopo il diploma, con un occhio alle richieste del mercato del lavoro. Gli ITS Academy, da una decina d’anni, sono percorsi di studi per i neodiplomati di qualsiasi indirizzo che vogliono specializzarsi attraverso esperienze pratiche in aree tecnologiche che aprono subito le porte del mondo del lavoro. ITS Academy Cremona propone cinque corsi in varie sedi, Cosmetic and Innovation Specialist a Crema e Paderno Dugnano, Digitalizzazione dei processi industriali a Crema, Casalmaggiore e Pavia, Strategie tecnico-commerciali per il Made in Italy a Crema, Automazione e innovazione per la transizione ecologica a Cremona e Viadana e Performing Art a Milano.

Le pre-iscrizioni sono aperte e non mancano le novità, con più tirocinio e meno ore in aula, come spiega Federica Ferrari, responsabile Comunicazione Recruiting: “Rispetto allo scorso anno abbiamo una novità molto importante che riguarda proprio i piani di studi di questi corsi, in cui è stato ridotto il monte ore delle lezioni in aula a 400 ore all’anno invece che a 520 ed è stato aumentato il monte ore della parte di tirocinio che quest’anno arriva fino a 600 ore all’anno”.

La gran parte dei docenti arriva direttamente dal mondo del lavoro: “Circa il 60-70% delle docenze proviene dal mondo del lavoro, dal settore aziendale ed è proprio questo un po’ il cavallo di battaglia della formazione ITS”.

Non solo ITS ma anche IFTS. Attualmente ci sono due corsi, Steel Lab Academy, il laboratorio dell’acciaio con il gruppo Arvedi e Meccanici Evoluti, sostenuto da una serie di aziende meccaniche che vede come capofila la Wonder SPA: “Gli IFTS sono corsi di formazione della durata di un anno rispetto a quella di due anni degli ITS e sono corsi diciamo ancora più pratici, nello specifico i due corsi che proponiamo su Cremona partono già in apprendistato e quindi direttamente in collaborazione con le aziende del territorio”.

Nel mondo del lavoro i diplomati ITS sono molto richiesti: “Quasi il 90% degli studenti che fa un percorso ITS ha un’occupazione in linea con il settore di qualità e per quanto riguarda il nostro ITS, da una piccola statistica interna abbiamo visto che quasi il 100% degli studenti poi continua a lavorare nelle aziende in cui ha intrapreso il tirocinio e una piccolissima parte decide poi di continuare gli studi in ambito universitario”.

ITS Academy Cremona è tra le principali realtà italiane del settore come è stato ricordato recentemente durante un incontro a Bruxelles: “Abbiamo partecipato a un evento molto interessante a Bruxelles in cui gli ITS più importanti anche più grandi a livello di corsi hanno partecipato e hanno raccontato dei casi di studio ed esperienze positive”.

Intanto si lavora per il futuro: “Noi abbiamo grande flessibilità e abbiamo la possibilità sempre di andare a integrare l’offerta formativa a seconda di quelle che sono le esigenze del territorio quindi sicuramente siamo sempre molto attivi sotto questo punto di vista. E’ possibile che ci siano novità a breve”.

Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata