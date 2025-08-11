In programma il 14 agosto alle ore 19, al Centro Culturale Next/NexTeatro, una prima particolare versione della compagnia Qu.Em. quintelemento della famosa tragedia di William Shakespeare, Macbeth.

A distanza di oltre quattro secoli, questo capolavoro rappresenta un tema ancora oggi attuale: la spietata analisi delle conseguenze nefaste dell’ambizione e della sete di potere. “Queste in modo inesorabile – dice Paolo Ascagni, coautore dell’adattamento di NexTeatro – conducono a una serie di scelte ed azioni sempre più violente e sanguinarie: un meccanismo che una volta messo in moto costringe tutti a procedere in una spirale che non può essere fermata, senza alcun punto di ritorno”.

Per la compagnia Qu.Em. quintelemento si tratta di un progetto che era in itinere da diverso tempo, e che è ripartito da qualche mese. “Non si tratta di una semplice riproposizione – spiega Francesca Rizzi, la direttrice artistica e regista di NexTeatro – ma di una versione rielaborata secondo la nostra sensibilità ed il nostro stile teatrale. Abbiamo lavorato su alcuni estratti dell’opera e ne abbiamo mantenuto gran parte dei testi originali, come sempre straordinari e suggestivi… ma poi abbiamo creato un adattamento che, pur nel rispetto dei tratti fondamentali del dramma, ha introdotto qualche variante, per sottolineare e far riflettere sui temi che maggiormente ci hanno colpito”.

Il laboratorio, ancora in corso, svilupperà una prima versione di studio video-teatrale, che verrà rappresentata giovedì 14 agosto presso il Centro Culturale Next di via Cadolini 20, nel Palazzo Schinchinelli-Martini, a cui seguirà un piccolo aperitivo in compagnia.

Ad andare in scena saranno Danio Belloni, Paolo Ascagni, Clotilde Elena Caiazza, Roberta Schiavi e Germano Tacconelli, che sarà protagonista di alcuni duelli in stile arti marziali, frutto di diversi addestramenti. La regia e la direzione tecnica sono affidati a Francesca Rizzi.

La capienza è limitata e sono ancora disponibili pochi posti. E’ pertanto necessario prenotare la partecipazione, tramite l’indirizzo mail: info.progettonext@gmail.com.

