Ultime News

11 Ago 2025 Dieci anni dall'omicidio da "Frank"
I complici nel Cremonese
11 Ago 2025 E' ufficiale: Filippo Terracciano
nuovo giocatore della Cremo
11 Ago 2025 Addio a Susanna, per 20 anni la
gatta mascotte di Cremona Solidale
11 Ago 2025 West Nile virus: in Lombardia
12 casi, nessuno a Cremona
11 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Marco"
Nazionali

Pennsylvania, esplosione in acciaieria: un morto, due dispersi e decine di feriti

(Adnkronos) – Una persona è morta, altre due risultano disperse e decine di altre sono rimaste ferite a causa di un’esplosione avvenuta in un’acciaieria nello Stato americano della Pennsylvania. Ad affermarlo alcuni funzionari citati dalla Cnn. Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha reso noto che diverse esplosioni si sono verificate nello stabilimento Clairton Coke Works della U.S. Steel a Clairton, aggiungendo che le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. 

“Oggi si sono verificate diverse esplosioni presso lo stabilimento Clairton Coke Works della U.S. Steel a Clairton, Pennsylvania”, ha dichiarato Shapiro in un post su X. Da allora, l’ amministrazione è rimasta “in costante contatto con i sindacati e le autorità locali”.  

“I feriti sono stati trasportati negli ospedali locali per ricevere cure e le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora attive presso lo stabilimento”, ha dichiarato Shapiro. “Se vi trovate in zona, continuate a seguire le istruzioni delle autorità locali”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...