11 Ago 2025 Dieci anni dall'omicidio da "Frank"
I complici nel Cremonese
11 Ago 2025 E' ufficiale: Filippo Terracciano
nuovo giocatore della Cremo
11 Ago 2025 Addio a Susanna, per 20 anni la
gatta mascotte di Cremona Solidale
11 Ago 2025 West Nile virus: in Lombardia
12 casi, nessuno a Cremona
11 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Marco"
Sacerdote italiano bloccato a Tel Aviv con decreto espulsione, Tajani chiama ambasciata

(Adnkronos) – L’ambasciata d’Italia a Tel Aviv sta seguendo il caso del sacerdote italiano don Nandino Capovilla bloccato oggi in entrata in Israele all’aeroporto di Tel Aviv e fatto oggetto di un decreto di espulsione.  

Don Capovilla, sacerdote di Pax Christi, era in viaggio per la Terrasanta assieme a un gruppo di pellegrini cristiani in arrivo da Roma e da Venezia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto ai diplomatici dell’ambasciata d’Italia di seguire il caso con le autorità israeliane, si legge in una nota della Farnesina. 

