11 Ago 2025 Dieci anni dall'omicidio da "Frank"
I complici nel Cremonese
11 Ago 2025 E' ufficiale: Filippo Terracciano
nuovo giocatore della Cremo
11 Ago 2025 Addio a Susanna, per 20 anni la
gatta mascotte di Cremona Solidale
11 Ago 2025 West Nile virus: in Lombardia
12 casi, nessuno a Cremona
11 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Marco"
Salvini vs von der Leyen: “Vertice Putin-Trump? Lei può portare solo da bere…”

(Adnkronos) – “Von der Leyen può portare da bere e non di più al vertice Putin-Trump…”. La stoccata alla presidente della Commissione Ue arriva da Matteo Salvini, oggi ospite al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta.  

”Se l’Europa c’è o non c’è – ha continuato Salvini – conta assolutamente men che zero. E questo è frustrante perché a me piacerebbe un’Europa che conta qualcosa. Ma fino a che c’è la signora von der Leyen, che si preoccupa di svendere le spiagge e di cambiare le caldaie…”, ha rimarcato parlando del summit di Ferragosto in Alaska per provare a mettere fine al conflitto in Ucraina 

”L’Europa – ha poi rincarato la dose – si occupa del green deal. Mi permetto di dirlo, il green deal, vi cito il ragionier Fantozzi, ‘è una cagata pazzesca’ che dovrebbe essere azzerata domani mattina perché sta massacrando le nostre imprese”. 

