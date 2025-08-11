Guidava con un tasso alcolemico pari a più di cinque volte rispetto al limite consentito. Un uomo di 49 anni è stato fermato nel pomeriggio di sabato scorso a Gadesco dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, dopo essere stato segnalato da diversi automobilisti per alcune manovre pericolose.

L’uomo era stato visto mentre conduceva un camion che trasportava pomodori: il mezzo stava sbandando, invadendo la corsia opposta e creando preoccupazione sulla strada.

L’immediato intervento di una pattuglia dei militari ha permesso di fermare subito l’uomo alla guida del mezzo pesante, evitando di peggiorare la situazione, e di sottoporlo all’alcool test. Il risultato è stato scioccante: l’autista di professione era alla guida con un livello ben oltre cinque volte quello consentito. L’uomo è stato così denunciato per guida in stato di ebrezza e gli è stata ritirata la patente.

