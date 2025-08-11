Ultime News

11 Ago 2025 Poste Italiane, aperte in Provincia
selezioni per consulenti finanziari
11 Ago 2025 Archi di palazzo comunale
Smantellamento cantiere in vista
11 Ago 2025 Caro vita: a luglio alimentari
+2,8% rispetto a un anno fa
11 Ago 2025 Padania Acque rinnova Codice Etico:
"Più trasparenza e sostenibilità"
11 Ago 2025 Il Toti superstar nel Ferragosto
del Museo della Scienza di Milano
Nazionali

West Nile, confermata ottava vittima in provincia di Caserta

(Adnkronos) – Il virus West Nile continua a colpire in provincia di Caserta. Confermata oggi l’ottava vittima: un 83enne. Lo apprende l’Adnkronos Salute da fonti sanitarie.  

Ieri mattina l’ottavo decesso nel Lazio. Un uomo di 80 anni, residente ad Aprilia, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, con altre patologie, era ricoverato da circa tre settimane presso il nosocomio pontino.  

