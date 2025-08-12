Ci lascia un collega, Davide Bazzani, giornalista classe 1966 del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, firma e volto conosciutissimo del territorio casalasco e piadenese.

Volto soprattutto, perché aveva la capacità di essere ovunque e di tessere rapporti, in un comprensorio che ha saputo raccontare con precisione e costanza nel corso di una carriera condivisa per anni col fratello Marco, stroncato da un malore il 21 settembre del 2019 all’età di 55 anni.

Davide Bazzani, piadenese, ha scritto di territorio Oglio Po sino a quando la malattia, che lo tormentava da un anno dopo un lungo iter di cure, non gli ha tolto le forze. Lunedì la sua ultima firma su La Provincia. Si è spento all’hospice di Cremona.

Lascia il papà Giancarlo, la cognata Annunciata Camisani e i nipoti Federica e Andrea.

Lo scorso 8 marzo, giorno del suo compleanno, scriveva così: “Grazie di cuore a tutti per gli auguri! Mai come quest’anno spero che vadano a segno e che portino con sé la forza e la determinazione di cui ho bisogno”.

Una forza che lo ha portato a scrivere, documentare, fotografare il comprensorio Oglio Po fino al tramonto dei suoi giorni.

Mancherà, Davide. Come manca suo fratello Marco. Come manca, terribilmente, Nazzareno Condina. In una landa di confine, tra due province e due regioni, il loro saper fare giornalismo ha segnato un’epoca e lasciato un’enorme eredità di articoli, storie, pagine di territorio casalasco-viadanese.

Da parte nostra, del nostro gruppo editoriali e di tutti i componenti della nostra redazione, le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi del quotidiano La Provincia e un grande abbraccio all’amico Davide.

Simone Arrighi

© Riproduzione riservata