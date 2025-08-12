I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno rintracciato e arrestato nella giornata di ieri un 56enne residente ad Annicco in esecuzione dell’ordinanza di carcerazione, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova.

L’uomo, infatti, stava già scontando una misura alternativa al carcere, in particolare quella dell’Affidamento in Prova al Servizio Sociale, disposta nel luglio scorso dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

Nel frattempo però la moglie, che ospitava l’uomo, ha formalmente revocato la disponibilità ad accoglierlo presso l’abitazione coniugale e quindi l’Autorità Giudiziaria ha disposto la sospensione immediata della misura alternativa e la sostituzione con la pena in carcere.

Al termine degli accertamenti di rito, compiuti presso la caserma “Santa Lucia” di Cremona, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Cremona per l’espiazione della pena.

