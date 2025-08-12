Donna travolta e uccisa da auto rubata a Milano, rintracciati 4 minorenni in campo rom

(Adnkronos) – Tre ragazzini e una ragazzina, tra gli 11 e i 13 anni, sono stati rintracciati dagli agenti della Polizia Locale di Milano perché considerati responsabili dell’incidente che ha causato la morte della 71enne Cecilia De Astis, investita e uccisa ieri in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio.

Secondo i primi accertamenti, alla guida dell’auto risultata rubata c’era un 12enne. Da più di due ore sono in corso le perquisizioni nel campo rom di via Selvanesco, distante dal luogo dell’incidente, in cui sono stati rintracciati i quattro minori nati in Italia, di origini bosniache. Le perquisizioni nell’accampamento vengono svolte da personale della Polizia locale di Milano

È la Procura per i minorenni ad avere ricevuto il fascicolo di indagine sui quattro ragazzini. I giovani, che viaggiavano su un’auto risultata rubata, non sono imputabili: la legge prevede che la capacità di intendere e volere, necessaria per essere imputabili, si presume a partire dai 14 anni.