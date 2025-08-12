Cultura
Due ruote in primo piano: ciclismo
cremonese protagonista a Le storie
Reperti unici, memorie e un luogo ricco di storia ed emozioni: siamo a Cremona, più precisamente in zona Cambonino, nella cascina che ospita il Museo della “Civiltà contadina”.
L’atmosfera che si respira è quella di chi fa un passo, molto lungo, indietro nel tempo, ad una stagione ricca di storia, di vita e di racconti. E’ proprio in questo contesto che, alla fine dell’Ottocento, nasce l’epopea del ciclismo cremonese, oggi custodita nella sede dell’Associazione delle Due Ruote Cremonesi.
Il Museo del Ciclismo cremonese sarà prossimamente al centro di una puntata di Le storie sul canale Cr1.
