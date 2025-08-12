Ultime News

Il servizio di Simone Bacchetta sul Museo del Ciclismo cremonese

Reperti unici, memorie e un luogo ricco di storia ed emozioni: siamo a Cremona, più precisamente in zona Cambonino, nella cascina che ospita il Museo della “Civiltà contadina”.

L’atmosfera che si respira è quella di chi fa un passo, molto lungo, indietro nel tempo, ad una stagione ricca di storia, di vita e di racconti. E’ proprio in questo contesto che, alla fine dell’Ottocento, nasce l’epopea del ciclismo cremonese, oggi custodita nella sede dell’Associazione delle Due Ruote Cremonesi.

Il Museo del Ciclismo cremonese sarà prossimamente al centro di una puntata di Le storie sul canale Cr1.

© Riproduzione riservata
