Salute

Gli infermieri del futuro a lezione
alle Figlie di San Camillo

Quindici studenti di Scienze Infermieristiche di alcune Università del Sud America (Argentina, Paraguay e Perù) erano presenti martedì alle Figlie di San Camillo a Cremona.

I giovani sono arrivati in struttura per imparare l’approccio alle malattie respiratorie. Docenti sono stati il professor Maurizio Marvisi (presidente Fadoi Lombardia) e la dottoressa Sara Ramponi (pneumologa).

Il “Progetto Magellano” è coordinato dall’Università Insubria (Varese) ed è nato per formare infermieri destinati a lavorare in diverse strutture della Lombardia.
Federica Bandirali

© Riproduzione riservata
