Dopo mesi sono iniziati i lavori di recupero delle “montagnole” nei giardini di Piazza Roma a Cremona. L’intervento, finanziato dal Comune, prevede la sistemazione della struttura storica, la pulizia da erbe infestanti e il restauro delle ringhiere.

La partenza del cantiere è stata procrastinata, avrebbe dovuto iniziare ad aprile, a causa dei trattamenti necessari di pulizia dalle erbe infestanti e diserbo che hanno subìto notevoli ritardi.

Il cantiere ora procede e i lavori sono concentrati sotto la grotta con il restauro della volta in accordo con la Soprintendenza, poi si passerà al consolidamento strutturale e la messa in sicurezza con l’innalzamento delle balaustre e la sistemazione dei camminamenti.

Come annunciato dall’Amministrazione, le “montagnole” sono soltanto la prima fase di un intervento che interesserà tutto il giardino di piazza Roma, al quale si vuole dare forma. Il progetto sarà suddiviso per lotti e questo consentirà di procedere per singoli interventi. Per questa prima fase dei lavori il Comune ha stanziato 50mila euro.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata