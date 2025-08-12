E’ una delle tradizioni più care del cremonese che ogni anno, il 15 agosto, celebra l’Assunta, scendendo sul Po per accompagnare la processione della statua della Madonna di Brancere, regina del Po.

E’ il sindaco di Stagno Lombardo, Roberto Mariani, a raccontare come si svolgerà la manifestazione: “Si parte dal giorno 14, quando il pomeriggio la statua della Madonna sarà portata dalla Chiesa di Brancere alla Canottieri Flora e poi, la sera dello stesso giorno, con partenza alle 20:45, ci sarà la processione sulla Via Alzaia del fiume fino a Largo Marinai d’Italia”.

Dopo una breve preghiera a Largo Marinai d’Italia, la statua della Madonna sarà portata in forma privata in cattedrale.

“Il 15, alle ore 11, in cattedrale – ha continuato il sindaco – si celebrerà la Santa Messa, per poi trasferire la statua della Madonna con un mezzo della protezione civile, presso la Canottieri Flora, dove alle 15 si imbarcherà, a mezzo della barca della protezione civile di Castelvetro Piacentino, verso Brancere, dove ci sarà la Messa al Campo, officiata dal nostro Vescovo”.

Una celebrazione che si perde nella notte dei tempi. Il merito, come ha sottolineato il sindaco Mariani, “è di due figure storiche del territorio di Stagno Lombardo: Don Aldo Grechi, che tutti noi ci ricordiamo, e un’altra figura importante, che è il pescatore Paolino Foglia, uno degli ultimi pescatori del fiume Po, che abitava lì a Brancere. Tutto è nato da loro, poi c’è stata un’evoluzione che ha coinvolto anche le canottieri della città, che sono parte attiva di questa organizzazione e di questa iniziativa, che vede molti soggetti coinvolti”.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su CR1, a partire dalle 16:30, nella giornata di Ferragosto.

Silvia Galli

