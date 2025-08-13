Dalla spesa al supermercato fino ai carburanti, passando per le bollette, gli affitti e i beni di prima necessità in genere.

È una vita sempre più cara quella dei cremonesi, che da tempo si ritrovano a dover sopperire ad aumenti (più o meno considerevoli) in quasi tutti i settori.

Solo un dato: a Cremona i prezzi degli alimentari sono cresciuti di quasi 3 punti percentuali in un anno (da luglio 2024 a luglio 2025), per un trend che non accenna a rallentare la sua corsa.

E se agosto è per molti sinonimo di ferie e partenze, con spiagge e ombrelloni affittati a prezzi stratosferici, i cittadini si organizzano come possono.

Ritocchi ai prezzi, aumenti e spese, che pesano non poco sulle tasche delle famiglie, costrette a tirare la cinghia: ne abbiamo parlato con alcuni cremonesi.

Andrea Colla

