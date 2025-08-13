“I misteri di Stagno Lombardo”: è questo il titolo del cortometraggio che si sta girando, che vede come protagonisti i residenti del paese rivierasco, e che sarà pronto per novembre.

Ciak si gira nel piccolo paese di Stagno Lombardo, dove si stanno stanno ultimando le riprese di un cortometraggio dal titolo “I misteri di Stagno Lombardo”, un progetto portato avanti da Michele Cremonini Bianchi che ha scritto il testo e la sceneggiatura, la moglie e attrice Marinella Pavanello per la regia di Antonio Capra. Le riprese sono partite dal Comune con il primo cittadino Roberto Mariani.

“L’idea di girare un cortometraggio a Stagno – ha spiegato il sindaco – nasce per la verità quest’inverno, quando Marinella Pavanello e suo marito Cremonini sono venuti a parlare con me, perché presso la nostra palestra comunale misero in scena le famose cene con delitto. Da lì venne l’idea di fare un cortometraggio sui misteri di Stagno”.

Michele Cremonini Bianchi ha scritto storie e sceneggiature. “La storia – ha spiegato – vuole essere il primo episodio di una serie che si intitola “I misteri di Stagno Lombardo”. E’ stato deciso di ambientarlo qui con la gente del paese, con una serie di piccole storie misteriose”.

“Oltre alla troupe, sono stati coinvolti 27 residenti – ha raccontato Marinella Pavanello -, dovremo fare delle scene di massa, due precisamente. Chiameremo, verrà altra gente che farà semplicemente la comparsa”.

La scelta di Stagno Lombardo deriva dal fatto che i due coniugi abitano qui da due anni. Il cortometraggio, una volta pronto, sarà presentato in piazza a novembre a Stagno con una sorpresa per i residenti che ha annunciato il sindaco: “La mia idea è quella che questo cortometraggio possa diventare la strenna di Natale da donare ai cittadini di Stagno”.

