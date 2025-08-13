Mancava solo l’ufficialità, ora è tutto definito. Marco Silvestri blinda il reparto portieri della Cremonese. Il classe ‘91 arriva da svincolato, dopo che nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Empoli in Serie A e Sampdoria in B.

Silvestri è stato grande protagonista nella massima serie, soprattutto nelle esperienze con Udinese ed Hellas Verona. Il nuovo portiere grigiorosso può vantare anche un’esperienza all’estero, con la maglia del Leeds, in Championship, la B inglese.

Silvestri ha collezionato nell’arco della sua carriera 169 presenze in A, un portiere di esperienza, il terzo arrivato dopo Emil Audero e Lapo Nava in questa sessione di mercato. Prosegue dunque la strategia di mercato della Cremonese, ossia quella di puntare su profili che abbiano già esperienza nella massima serie e che abbiano già lottato, nell’arco della loro carriera, per l’obiettivo della salvezza.

Questo il comunicato della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Marco Silvestri. Portiere di grande esperienza, nasce a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 2 marzo 1991 e si forma calcisticamente nel settore giovanile del Modena con cui, a soli 18 anni, fa il suo esordio tra i Pro. Dopo le esperienze tra Serie C e Serie B con Reggiana e Padova, veste le maglie di Chievo Verona e Cagliari per poi passare al Leeds United: in Inghilterra gioca per tre stagioni e raccoglie un totale di 98 presenze (e 23 clean sheet) tra campionato e Coppa. Nel 2017 il ritorno in Italia e le ricche esperienze con Hellas Verona (dal 2017 al 2021) e Udinese (dal 2021 al 2024). Nella stagione appena conclusa è sceso in campo con Sampdoria ed Empoli. In totale vanta 169 partite in Serie A, di cui 38 chiuse a porta inviolata. Benvenuto in grigiorosso, Marco!”

Simone Guarnaccia

