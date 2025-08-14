La Vanoli Basket Cremona saluta e ringrazia Trevor Lacey, che dopo tre splendide stagioni – l’ultima delle quali da capitano – non farà più parte del roster che parteciperà alla Serie A 2025-2026.

Dal 2022, Trevor è stato uno dei principali protagonisti e leader biancoblu, rivestendo un ruolo fondamentale in quella che è stata la storica stagione del Triplete di Serie A2. Nel campionato 2022-2023, infatti, Lacey si è distinto segnando 9.3 punti di media a gara, con anche 4.1 assist, mettendo la sua classe ed esperienza al servizio del gruppo, risultando decisivo nei momenti topici della stagione con giocate e canestri pesanti.

Dopo la promozione diretta e il ritorno immediato in Serie A, il classe 1991 originario di Huntsville, Alabama, è stato determinante per mantenere la categoria nella stagione 2023-2024, durante la quale ha mantenuto 10.3 punti e 2.9 assist di media a partita.

Durante l’ultima stagione sportiva (2024-2025), Lacey è stato eletto capitano della squadra e ha contribuito sia dal punto di vista tecnico che umano alla seconda salvezza consecutiva della Vanoli Basket Cremona, l’unica squadra italiana per la quale Trevor ha deciso di giocare per più di una stagione.

“La Vanoli Family – si legge nel comunicato ufficiale – rivolge i migliori auguri a Trevor per il suo futuro personale e professionale, ringraziandolo per l’impegno profuso nel corso del triennio in biancoblu”.

