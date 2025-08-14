Sport
La Cremo svela i numeri di maglia
tra conferme e sorprese
La Cremonese ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2025/2026, quella del ritorno in Serie A che si aprirà con la Coppa Italia di sabato allo Zini contro il Palermo e con la prima giornata di campionato il sabato successivo a San Siro contro il Milano. Ecco l’elenco:
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 21 Saro, 69 Nava
DIFENSORI
3 Pezzella, 4 Barbieri, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 22 Romano, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 42 Moretti, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
7 Zerbin, 8 Valoti, 10 Pickel, 18 Collocolo, 19 Castagnetti, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 De Luca, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 20 Vazquez, 74 Tsadjout, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 91 Nasti
