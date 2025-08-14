Poste Italiane informa che da martedì 19 agosto l’ufficio postale di Cremona Centro sito in Via Verdi, sarà interessato da lavori previsti dal “Piano Decoro”, il progetto di Poste Italiane finalizzato al miglioramento degli spazi degli uffici postali per renderli più accoglienti e funzionali per cittadini e dipendenti.

Durante i giorni di chiusura, la clientela potrà rivolgersi allo stesso ufficio postale utilizzando l’ingresso di Via Attilio Boldori 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35 oppure potrà rivolgersi agli altri uffici postali della città.

Da lunedì 18 agosto anche l’ufficio postale di Casalmaggiore sarà interessato dal progetto “Piano Decoro”. Durante i giorni di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Vicobellignano, sito in Via Antonio Maria Molossi 71 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, sabato fino alle 12.45. La riapertura di entrambi gli uffici è prevista per il giorno 25 agosto.

Il “Piano Decoro”, che prevede interventi di manutenzione su aree verdi, spazi front e back office, cortili e atri, oltre alla revisione di intonaci e tinteggiature, si inserisce nella strategia di Poste Italiane volta a migliorare l’esperienza di servizio per gli utenti e valorizzare la presenza dell’azienda sul territorio.

