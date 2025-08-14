Si sarebbe tuffato nel fiume ma, per cause ancora da accertare, non è riuscito a risalire a riva. Un ragazzo di 16 anni è stato tratto in salvo dai sommozzatori Vigili del Fuoco, ma è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

La vicenda è accaduta nei pressi di Merlino (in Provincia di Lodi), al confine con Spino, dove il Canale Vacchelli confluisce nel fiume Adda.

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando gli amici del giovane non lo hanno visto risalire dal fiume, attivando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Lodi, coadiuvati dalla squadra Sommozzatori e dall’elicottero Drago per le ricerche dall’alto, oltre alla Croce Bianca di Paullo e i Carabinieri di Lodi Vecchio e Zelo Buon Persico.

Il ragazzo è stato portato fuori dall’acqua, per poi avviare immediatamente le manovre di rianimazione. Dopo una rapida valutazione, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso da Milano, che ha trasportato il sedicenne al San Raffaele, ospedale del Capoluogo lombardo, in codice rosso.

Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per capire le cause dell’accaduto.

Riccardo Lionetto

