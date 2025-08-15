Non ce l'ha fatta il 16enne
che si era immerso nell'Adda
Non ce l’ha fatta il ragazzo di 16 anni che ieri nel tardo pomeriggio si era immerso nelle acque dell’Adda in località Comazzo (Merlino, in provincia di Lodi), al confine con Spino, dove il Canale Vacchelli confluisce nel fiume in un punto dove, da anni, vige il divieto di balneazione per motivi di sicurezza per profondità irregolare e turbolenze.
Dopo l’allarme dato dagli amici del ragazzo di origine africane, i vigili del fuoco di Lodi lo avevano trovato con l’elicottero Drago decollato da Malpensa immobile sul fondo del fiume in località Bocchi di Comazzo.
Poi, dopo oltre mezz’ora di tentativi di rianimazione, il giovane è stato portato al San Raffaele in condizioni disperate.
Sul posto oltre a squadre dei vigili del fuoco del comando di Lodi, anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.