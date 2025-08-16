Addio a Pippo Baudo: uno dei volti più rappresentativi della televisione italiana, è morto oggi, 16 agosto 2025, all’età di 89 anni, al Campus Biomedico di Roma.

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno del 1936, Pippo Baudo è stato un conduttore, presentatore e autore televisivo di grande successo. La sua carriera è iniziata negli anni ’60 con show come Guida degli emigranti, Primo Piano, Telecruciverba e Settevoci.

Nel 1967, in Sabato Sera, condotto da Mina, si esibì in un celebre numero che fece la storia della tv italiana perché composto dai cinque mostri sacri del piccolo schermo: oltre a Baudo e Mina, Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo Tortora. Negli anni ’80 ha vissuto un periodo d’oro conducendo Fantastico, storico varietà del sabato sera di Rai 1.

Pippo Baudo è soprattutto ricordato per la sua lunga associazione con il Festival di Sanremo, che ha condotto per ben 17 edizioni, di cui 5 consecutive (dal 1992 al 1996). La finale del 1987 da lui condotta ha raggiunto un record di 17 milioni di telespettatori medi.

Tra i tanti programmi condotti da Pippo Baudo ci sono Domenica In per 13 stagioni e Canzonissima. Come talent scout, ha scoperto e lanciato molti volti e ugole della televisione e della musica italiana, tra cui Mietta, Milva, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Giorgia. Comici acclamati, personaggi di ieri e di oggi: la lista di chi ha lavorato in Rai e al Festival con Baudo è infinita. Un big che ha scritto pagine indelebili della storia della tv italiana.

“Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana”: scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto”.

