Nazionali
Botulino, nuovo ricovero in terapia intensiva a Cosenza
(Adnkronos) – Nuovo ricovero, oggi, sabato 16 agosto, all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il paziente, arrivato in pronto soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica, è stato trasferito al reparto di Terapia intensiva. Le condizioni, seppure non gravi, necessitano comunque di un attento monitoraggio.
E’ stato dimesso, invece, un paziente ricoverato in pediatria. Al momento sono 9 i ricoveri: 3 in terapia intensiva e 6 nei reparti di area medica.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata