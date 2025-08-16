Ultime News

16 Ago 2025 In un anno perse quasi 500
imprese artigiane in provincia
16 Ago 2025 Visita dei Radicali in carcere:
"Situazione sanitaria allarmante"
16 Ago 2025 Aggressione tra stranieri a
Porta Milano. Interviene la Polizia
16 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Da cosa vogliamo scappare"
16 Ago 2025 Ciclovia Vento, accordo per la
manutenzione: 300mila euro in 3 anni
Botulino, nuovo ricovero in terapia intensiva a Cosenza

(Adnkronos) – Nuovo ricovero, oggi, sabato 16 agosto, all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il paziente, arrivato in pronto soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica, è stato trasferito al reparto di Terapia intensiva. Le condizioni, seppure non gravi, necessitano comunque di un attento monitoraggio. 

E’ stato dimesso, invece, un paziente ricoverato in pediatria. Al momento sono 9 i ricoveri: 3 in terapia intensiva e 6 nei reparti di area medica. 

