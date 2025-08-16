Ultime News

16 Ago 2025 Le pagelle di Cremo-Palermo:
bene la difesa, non incide l’attacco
16 Ago 2025 Coppa Italia, Cremonese eliminata:
il Palermo passa ai rigori
16 Ago 2025 Addio Pippo Baudo: se ne va
un pezzo di storia della tv
16 Ago 2025 In un anno perse quasi 500
imprese artigiane in provincia
16 Ago 2025 Visita dei Radicali in carcere:
"Situazione sanitaria allarmante"
Sport

Le pagelle di Cremo-Palermo:
bene la difesa, non incide l’attacco

Federico Bonazzoli

AUDERO 6 – Viene chiamato in causa raramente.

TERRACCIANO 6 – Difende con ordine, prova anche a spingere.

BASCHIROTTO 6,5 – Roccioso, argina Pohjanpalo senza grossi patemi.

BIANCHETTI 6,5 – Molto attento e puntuale, vince più duelli con Le Douaron.

ZERBIN 6 – Qualche buona incursione, gli manca il guizzo finale.

COLLOCOLO 6 – Tanta fisicità, filtra bene le incursioni avversarie.

GRASSI 6 – Amministra in mezzo al campo e prova qualche verticalizzazione.

VANDEPUTTE 5,5 – Non riesce a entrare nel vivo dell’azione.

PEZZELLA 6 – Spinge sull’out di sinistra, non trova il cross giusto.

BONAZZOLI 5,5 – Qualche spunto in fase di rifinitura, ma non incide.

DE LUCA 5,5 – Lotta con Bani, si sacrifica, ma non si rende pericoloso.

BONDO 6 – Entra bene nel match.

VAZQUEZ 6 – Entra in una fase critica della partita, prova a portare ordine.

OKEREKE 5,5 – Tocca pochi palloni.

FLORIANI MUSSOLINI – Entra con il giusto piglio.

JOHNSEN sv

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...