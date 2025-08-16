Le pagelle di Cremo-Palermo:
bene la difesa, non incide l’attacco
AUDERO 6 – Viene chiamato in causa raramente.
TERRACCIANO 6 – Difende con ordine, prova anche a spingere.
BASCHIROTTO 6,5 – Roccioso, argina Pohjanpalo senza grossi patemi.
BIANCHETTI 6,5 – Molto attento e puntuale, vince più duelli con Le Douaron.
ZERBIN 6 – Qualche buona incursione, gli manca il guizzo finale.
COLLOCOLO 6 – Tanta fisicità, filtra bene le incursioni avversarie.
GRASSI 6 – Amministra in mezzo al campo e prova qualche verticalizzazione.
VANDEPUTTE 5,5 – Non riesce a entrare nel vivo dell’azione.
PEZZELLA 6 – Spinge sull’out di sinistra, non trova il cross giusto.
BONAZZOLI 5,5 – Qualche spunto in fase di rifinitura, ma non incide.
DE LUCA 5,5 – Lotta con Bani, si sacrifica, ma non si rende pericoloso.
BONDO 6 – Entra bene nel match.
VAZQUEZ 6 – Entra in una fase critica della partita, prova a portare ordine.
OKEREKE 5,5 – Tocca pochi palloni.
FLORIANI MUSSOLINI – Entra con il giusto piglio.
JOHNSEN sv
Simone Guarnaccia