Ultime News

17 Ago 2025 Audero: “Buona partita, ottimo
test prima del campionato”
17 Ago 2025 Nicola: “La squadra ha solidità
e idee nella costruzione”
16 Ago 2025 Le pagelle di Cremo-Palermo:
bene la difesa, non incide l’attacco
16 Ago 2025 Coppa Italia, Cremonese eliminata:
il Palermo passa ai rigori
16 Ago 2025 Addio Pippo Baudo: se ne va
un pezzo di storia della tv
Nazionali

Pippo Baudo, l’annuncio quasi in diretta di Cristina D’Avena: “Ci ha lasciato una persona stupenda”

(Adnkronos) – “Facciamo un applauso a Pippo Baudo, persona stupenda, che ci ha lasciato qualche minuto fa”. In un video sui social Cristina D’Avena ha annunciato quasi in diretta la morte di Pippo Baudo oggi, sabato 16 agosto, dal palco. Poche parole seguite da un sentito applauso del pubblico che ha urlato “Pippo, Pippo”.  

“Io lo conoscevo, era un’istituzione e un uomo incredibile, quindi, vorrei dedicare questo concerto proprio al grande Pippo Baudo, che sicuramente ci starà ascoltando. Grazie Pippo per tutto quello che hai fatto”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...