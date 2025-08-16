Ultime News

16 Ago 2025 In un anno perse quasi 500
imprese artigiane in provincia
16 Ago 2025 Visita dei Radicali in carcere:
"Situazione sanitaria allarmante"
16 Ago 2025 Aggressione tra stranieri a
Porta Milano. Interviene la Polizia
16 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Da cosa vogliamo scappare"
16 Ago 2025 Ciclovia Vento, accordo per la
manutenzione: 300mila euro in 3 anni
Roma-Neom 2-2, giallorossi pareggiano in ultima amichevole

(Adnkronos) – La Roma pareggia 2-2 con i sauditi del Neom nell’ultima amichevole prima dell’esordio in Serie A all’Olimpico con il Bologna, in programma sabato 23 agosto alle 20.45. Al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone succede tutto nel primo tempo con i ragazzi di Gian Piero Gasperini in vantaggio per due volte, prima con Bryan Cristante al 25′ e poi con Matias Soulé al 32′ e due volte raggiunti da Said Benrahma al 26′ e Faris Abdi al 38′.  

