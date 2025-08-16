Ultime News

Nazionali

Sinner, il regalo di Atmane per il compleanno: una carta dei Pokemon

(Adnkronos) – Un regalo speciale. Jannik Sinner compie 24 anni e oggi, 16 agosto, festeggia battendo il francese Terence Atmane per 7-6, 6-2 nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, che nell’allenamento mattutino ha ricevuto gli auguri del pubblico con un tradizionale ‘happy birthday’, prima della sfida con il 23enne transalpino viene sorpreso dall’omaggio dell’avversario. 

 

 

Atmane, appassionato di Pokemon e uno dei principali collezionisti di card in Francia, regala a Sinner una carta. Il numero 1 del mondo non nasconde la propria sorpresa iniziale: l’azzurro apprezza il dono, il ringraziamento a Atmane è sincero. Provvedono poi i social manager del torneo di Cincinnati a svelare il ‘mistero’. Cosa ha regalato Atmane a Sinner? Una card dei Pokemon, ovviamente. Anzi, la card del Pokemon per eccellenza: ecco Pikachu. 

