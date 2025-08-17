Ultime News

17 Ago 2025 Piadena Drizzona, don Pezzetti
preso a pugni da un giovane
17 Ago 2025 Pieve D'Olmi, sospensione
estiva per l'ambulatorio medico
17 Ago 2025 16enne annegato nell'Adda, Virgilio:
"Sua morte, una tragedia vera"
17 Ago 2025 Cremo: contro il Palermo prova
solida, ma pochi spunti offensivi
17 Ago 2025 Audero: “Buona partita, ottimo
test prima del campionato”
Nazionali

Addio Pippo Baudo, l’omaggio di Benigni: “Con lui momenti di gioia incontenibile”

(Adnkronos) – “Con lui e grazie a lui momenti di spettacolo televisivo prodigiosi di un’allegria sfrenata e di una gioia incontenibile. Bravissimo. Un grande professionista. Grazie caro Pippo”. Così Roberto Benigni ha commentato, in una nota, la morte di Pippo Baudo. 

Oltre al grande amico Roberto Benigni, tanti volti noti della tv italiana hanno dedicato un pensiero al presentatore scomparso ieri, sabato 16 agosto. Da Mara Venier a Lorella Cuccarini, passando per Paolo Bonolis e Amadeus. I funerali si terranno a Militello in Val di Catania, in Sicilia, il paese che gli ha dato i natali. Oggi invece la camera ardente in forma privata al Campus Biomedico di Roma, dove Baudo è morto all’età di 89 anni, dopo un ricovero nell’ospedale romano. 

