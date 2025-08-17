Emil Audero, portiere della Cremonese, ha commentato la partita di Coppa Italia contro il Palermo: “Ho visto una buona Cremonese, un ottimo test prima dell’inizio del campionato. Oggi è stato fatto un buon primo tempo, anche il secondo, con più precisione avremmo potuto fare gol. E’ stata una buona partita, abbiamo tanto lavoro da fare, tante cose da sistemare, siamo anche tanti nuovi, serve tempo. Non abbiamo subito gol, a livello collettivo sono state fatte buone cose. Abbiamo lavorato bene, si deve continuare nel lavoro quotidiano, più passa il tempo più aumenta l’intesa. Sono positivo, al netto di qualche nuovo acquisto dal mercato, oggi è stato fatto un buon test”.

Poi sulla sfida di sabato prossimo a San Siro: “La Cremonese arriva con la voglia di fare una buona partita, rispettando la bravura e la caratura dell’avversario, giocare contro il Milan non è mai facile, ma non partiamo battuti, andiamo là a fare la nostra gara con la voglia di portare a casa qualcosa”.

