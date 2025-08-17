Ultime News

17 Ago 2025 Audero: “Buona partita, ottimo
test prima del campionato”
17 Ago 2025 Nicola: “La squadra ha solidità
e idee nella costruzione”
16 Ago 2025 Le pagelle di Cremo-Palermo:
bene la difesa, non incide l’attacco
16 Ago 2025 Coppa Italia, Cremonese eliminata:
il Palermo passa ai rigori
16 Ago 2025 Addio Pippo Baudo: se ne va
un pezzo di storia della tv
Sport

Audero: “Buona partita, ottimo
test prima del campionato”

Emil Audero ai microfoni di CR1

Emil Audero, portiere della Cremonese, ha commentato la partita di Coppa Italia contro il Palermo: “Ho visto una buona Cremonese, un ottimo test prima dell’inizio del campionato. Oggi è stato fatto un buon primo tempo, anche il secondo, con più precisione avremmo potuto fare gol. E’ stata una buona partita, abbiamo tanto lavoro da fare, tante cose da sistemare, siamo anche tanti nuovi, serve tempo. Non abbiamo subito gol, a livello collettivo sono state fatte buone cose. Abbiamo lavorato bene, si deve continuare nel lavoro quotidiano, più passa il tempo più aumenta l’intesa. Sono positivo, al netto di qualche nuovo acquisto dal mercato, oggi è stato fatto un buon test”.

Poi sulla sfida di sabato prossimo a San Siro: “La Cremonese arriva con la voglia di fare una buona partita, rispettando la bravura e la caratura dell’avversario, giocare contro il Milan non è mai facile, ma non partiamo battuti, andiamo là a fare la nostra gara con la voglia di portare a casa qualcosa”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...