Parte con un pareggio a reti bianche e successiva sconfitta ai rigori la nuova stagione. La Cremonese fa 0-0 contro il Palermo allo Zini, l’errore di Johnsen nella lotteria finale dei penalty consegna ai rosanero il passaggio del turno in Coppa Italia.

Il match, soprattutto nella prima mezz’ora, è bloccato. Le due squadre si difendono in maniera ordinata, senza concedere situazioni pericolose. La Cremo ci prova al 34’ con una verticalizzazione improvvisa di Grassi, che trova l’attacco alla profondità di Zerbin, ma Bardi è bravo a opporsi, nonostante la posizione di fuorigioco dell’ex Venezia. Sul finale di primo tempo è invece attento Audero nel respingere la conclusione a giro di Gyasi, sventando l’unico tiro del Palermo verso la porta grigiorossa del primo tempo.

Nella ripresa il copione del match non cambia, nonostante le tante sostituzioni di Nicola. Buon possesso al limite dell’area avversaria, qualche cross insidioso dalle fasce, ma nessuna particolare chance creata per trovare il vantaggio. Nel finale ci prova anche il Palermo, senza però trovare la via del gol. Si va così ai calci di rigore e a decidere il passaggio del turno è Bardi, che neutralizza il penalty di Johnsen e consegna ai suoi i sedicesimi di finale.

Perdere, anche solo ai calci di rigore, non può far piacere, però questo match è stato utile soprattutto per preparare al meglio, anche sotto il profilo atletico, la sfida di sabato 23 agosto a San Siro contro il Milan. La solidità difensiva è un punto da cui ripartire, lo sviluppo della manovra negli ultimi 30 metri andrà necessariamente perfezionato.

Simone Guarnaccia

