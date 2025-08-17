Ultime News

17 Ago 2025 Pieve D'Olmi, sospensione
estiva per l'ambulatorio medico
17 Ago 2025 16enne annegato nell'Adda, Virgilio:
"Sua morte, una tragedia vera"
17 Ago 2025 Cremo: contro il Palermo prova
solida, ma pochi spunti offensivi
17 Ago 2025 Audero: “Buona partita, ottimo
test prima del campionato”
17 Ago 2025 Nicola: “La squadra ha solidità
e idee nella costruzione”
Milan-Bari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Inizia ufficialmente la stagione del Milan. I rossoneri sfidano oggi, domenica 17 agosto, il Bari a San Siro nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025. La squadra di Allegri ha terminato il proprio precampionato con la netta sconfitta di Stamford Bridge, con il Chelsea che si è imposto in amichevole per 4-1, e si prepara a iniziare anche il proprio campionato, con l’esordio in Serie A in programma sabato 23 agosto in casa contro la Cremonese, club neopromosso. In caso di qualificazione ai sedicesimi il Milan affronterebbe la vincente di Lecce-Juve Stabia. 

 

La sfida tra Milan e Bari è in programma oggi, domenica 17 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Milan (3-4-2-1): Maignan; De Winter, Tomori, Gabbia; Musah, Modric, Ricci, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek; Leao. All. Allegr 

Bari (4-2-3-1): Cerofolini; Pucino, Mavraj, Vicari, Dickmann; Verreth, Pagano; Sibilli, Bellomo, Pereiro; Gytkjaer. All. Caserta 

 

Milan-Bari sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, in chiaro, su Canale 5. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

