Ultime News

17 Ago 2025 Pieve D'Olmi, sospensione
estiva per l'ambulatorio medico
17 Ago 2025 16enne annegato nell'Adda, Virgilio:
"Sua morte, una tragedia vera"
17 Ago 2025 Cremo: contro il Palermo prova
solida, ma pochi spunti offensivi
17 Ago 2025 Audero: “Buona partita, ottimo
test prima del campionato”
17 Ago 2025 Nicola: “La squadra ha solidità
e idee nella costruzione”
Nazionali

Monte Bianco, alpinista precipita e muore sulla Cresta del Brouillard

(Adnkronos) – Tragedia sul massiccio del Monte Bianco. Nella mattinata di oggi, domenica 17 agosto, il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sulla Cresta del Brouillard, a quota 4030 metri, per il recupero di un alpinista precipitato e morto. La salma è stata portata a Courmayeur. Il riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono di competenza del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves-Courmayeur. I due compagni, illesi, sono stati portati a Courmayeur.  

Ieri – sempre il Soccorso Alpino Valdostano – è intervenuto sul Dente del Gigante dove un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto, su corda. Dopo diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori hanno scalato il Dente del Gigante e raggiunto l’alpinista bloccato, portandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero.  

