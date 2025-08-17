Al termine del match tra Cremonese e Palermo di Coppa Italia, il tecnico grigiorosso Davide Nicola ha commentato l’incontro: “Avremmo voluto superare il turno, peccato per l’ultimo rigore, ma va accettato. Ci sarebbe piaciuto fare un primo regalo ai tifosi e anche a noi. La partita è stata condotta bene, tra due squadre che si equivalgono, ma la squadra dimostra di avere solidità, idee nella costruzione, nello sviluppo. Dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo di campo, questo comporterà parecchio lavoro e ovviamente completare la squadra”.

Nicola prosegue: “Siamo all’inizio, ho potuto conoscere i ragazzi da un mese, sono contento e felice perché vedo ragazzi seri, che hanno voglia di migliorarsi e di intraprendere questa avventura che sarà tosta, già dalla prossima partita si alzerà di molto il livello. Abbiamo predisposizione al lavoro, poi ovviamente dobbiamo finire di completare la squadra. I ragazzi hanno fatto un lavoro pazzesco, serve volume e qualità, vanno toccate tutte le capacità condizionali, ovviamente tutti devono migliorare, siamo all’inizio, ma sono sicuro che le mie squadre hanno sempre corso e lottato”.

Poi un commento sui nuovi arrivati: “I nuovi innesti stanno lavorando per trovare amalgama, sono molto contento di quelli che sono arrivati, così come sono contenti di quelli che cresceranno successivamente. Noi abbiamo le idee, bisogna solo essere consapevoli che per noi non tutte le cose arrivano subito, dobbiamo strutturarci. Vorrei che questa realtà venisse conosciuta, rispettata e ambita”.

