17 Ago 2025 Acconciatori ed estetisti, arriva
la riforma firmata Ancorotti
17 Ago 2025 Tra orologi e tradizione, la vita
del maestro Ribolini a "Le storie"
17 Ago 2025 Aggressione a Piadena,
il racconto di Don Pezzetti
17 Ago 2025 Morte Karim, raccolta fondi per
la famiglia. Il cordoglio a Crema
17 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Gatti e topi”
Pippo Baudo, Pieraccioni: “La prima e ultima volta che l’ho visto ero in mutande”

(Adnkronos) – Tra i tanti ricordi per la scomparsa di Pippo Baudo, c’è anche quello di Leonardo Pieraccioni che sui social condivide un aneddoto divertente. “A Roma dopo lo Show del Trio – scrive l’attore e regista toscano – mi stavo cambiando, ero in mutande, spalanca la porta senza bussare, mi viene incontro a grandi falcate, penso ‘non gli è piaciuto lo show e mi vuole picchiare’, mi arriva vicino mi stringe forte una spalla e mi dice convinto: ‘la canzone su tua figlia!’ annuisce e mi fa il pollice insù, si volta, riparte, si richiude la porta alle spalle”.  

“Io rimango in silenzio a pensare che la prima e ultima volta che ho visto Baudo non ho detto nulla ed ero in mutande. Evviva il Grande Pippo”, conclude Pieraccioni. 

